Η τουρκική πρεσβεία στις ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησαν οι σεισμικές έρευνες του Oruc Reis στην Αν. Μεσόγειο

Η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον ανακοίνωσε μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter ότι το ερευνητικό πλοίο της Τουρκίας Oruc Reis ξεκίνησε σεισμικές έρευνες.

Συγκεκριμένα, στο μήνυμα αναφέρεται ότι το «τουρκικό πλοίο Oruc Reis άρχισε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Turkish vessel #OruçReis started seismic researches within Turkey’s continental shelf in the Eastern Mediterranean. #Turkey exercises its sovereign rights and jurisdiction stemming from international law over its continental shelf. pic.twitter.com/JpTUTMmrkR