Καζάνι που βράζει η αμερικανική κοινωνία: Ένας ακόμα νεκρός στις διαδηλώσεις

Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαδηλώσεων εναντίον της αστυνομικής βίας και του θανάτου του 46χρονου Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ.

Το νέο αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στο Όστιν του Τέξας, όπου κατά τη διάρκεια πορείας περίπου 100 ατόμων ακούστηκε ξαφνικά ένας καταιγισμός πυροβολισμών, άγνωστης προέλευσης.

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε τον θάνατο του διαδηλωτή, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες γύρω από το περστατικό.

Clip of the shooting at the protest in Austin Texas from Hiram Gilberto on FB pic.twitter.com/VFbzqfoSff