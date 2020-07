Αγιά Σοφιά: Τα «κρυφά» μηνύματα της πρώτης προσευχής και το νέο-οθωμανικό όνειρο του Ερντογάν

Παρά τη διεθνή αποδοκιμασία και τις ενστάσεις η Αγιά Σοφιά είναι από την Παρασκευή τζαμί μετά την πρώτη μουσουλμανική προσευχή που τελέστηκε εντός του εμβληματικού μνημείου. Λίγο πριν τις 14:30 της Παρασκευής η πρώτη προσευχή εντός της Αγιάς Σοφιάς ολοκληρώθηκε και όπως διαπίστωσαν αρκετοί η τελετή έβριθε συμβολισμών και «κρυφών» μηνυμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί πως κατά την έναρξη της μουσουλμανικής προσευχής, ο Ερντογάν πήρε το μικρόφωνο και διάβασε το Αδδάν, που πρόκειται για το ισλαμικό κάλεσμα για προσευχή.

Στο τέλος της προσευχής σε σύντομες δηλώσεις του σημείωσε πως: «από σήμερα (σ.σ. χθες), θα κάνουμε τις απαραίτητες συνεννοήσεις για να συνεχίσουμε το έργο αποκατάστασης της Αγιάς Σοφιάς» δήλωσε, χαρακτηριστικά, προτού προσθέσει: «Πιστεύω ότι η επιστροφή του μνημείου σε χώρο μουσουλμανικής προσευχής θα συνεχιστεί, όπως πρέπει».

Από την πλευρά του, ο Αλί Ερμπάς, επικεφαλής της τουρκικής Διεύθυνσης Θρησκευτικών Υποθέσεων, ανέβηκε στον άμβωνα μέσα στην Αγιά Σοφιά, υποβασταζόμενος από ένα οθωμανικό ξίφος.

Symbolism matters: #Turkey gov't top Imam uses Ottoman sword ⚔️to climb up the staircase of Minbar (pulpit) before delivering a sermon for Friday prayer in #HagiaSophia where entire Turkish leadership is present.



Sword represents the conquest for #Erdogan's neo-Ottoman dreams. pic.twitter.com/yh3qMd8cL2