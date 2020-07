Νέα πρόκληση: Η Άγκυρα αποσύρει το Oruc Reis και στέλνει το Barbaros στην Κυπριακή ΑΟΖ – Δείτε τη NAVTEX

Λίγες ώρες μετά την αναδίπλωση της τουρκικής κυβέρνησης και την ανακοίνωση περί απόσυρσης του Oruc Reis από την ανατολική Μεσόγειο, η Άγκυρας σε μια προκλητική κίνηση, εξέδωσε NAVTEX για σεισμογραφικές έρευνες από το ερευνητικό πλοίο Barbaros, στην κυπριακή ΑΟΖ και συγκεκριμένα στα ανατολικά της Αμμοχώστου.

Η NAVTEX τίθεται σε ισχύ από σήμερα 28 Ιουλίου μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου 2020. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» της Κύπρου, η NAVTEX δεσμεύει μεγάλες περιοχές των θαλασσοτεμαχίων «2» και «3», καθώς και μια μικρή περιοχή του τεμαχίου «13».

Αυτή τη στιγμή το «Barbaros», βρίσκεται αγκυροβολημένο στο λιμάνι των Όλμων, Σελεύκειας, στην επαρχία της Μερσίνας, βόρεια της Κύπρου. Να σημειωθεί ότι στην ίδια περιοχή που δέσμευσε σήμερα με την παράτυπη Navtex η Τουρκία, είχε διεξάγει παράνομες έρευνες το «Barbaros Hayrettin Pasa» και πριν από περίπου έναν χρόνο.

TURNHOS N/W : 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N - 034 21.35 E

35 04.98 N - 034 21.61 E

35 19.94 N - 034 48.76 E

34 41.27 N - 034 47.91 E

34 17.81 N - 034 30.25 E

34 06.57 N - 034 15.20 E

34 17.55 N - 034 15.36 E

34 15.83 N - 033 56.44 E

34 41.31 N - 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

2.CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20.

Η απόσυρση του Oruc Reis

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της προσωρινής αναβολής των ερευνών του Oruc Reis. Σε δήλωσή του στο CNN Turk ο Καλίν ανέφερε ότι «στην τελευταία μας Navtex η Ελλάδα αντέδρασε με υπερβολικό τρόπο και η περιοχή των ερευνών του Oruc Reis σχεδιάστηκε 180 χιλιόμετρα από το Καστελόριζο. Ο πρόεδρος μας δήλωσε πως αφού θα γίνουν συνομιλίες περιμένουμε ( σ.σ. για το ερευνητικό)για ένα χρονικό διάστημα».

O Kαλίν δήλωσε πως η Ελλάδα και η Τουρκία έφτασαν στα πρόθυρα πολέμου «όμως υπήρξε η δημιουργική συμβολή της κυρίας Μέρκελ», δήλωσε χαρακτηριστικά. «Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνομιλήσουμε χωρίς προϋποθέσεις και όρους» πρόσθεσε.