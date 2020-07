H Tουρκία μεταφέρει την ένταση στην κυπριακή ΑΟΖ – Απέπλευσε το Barbaros, συνοδεία κορβέτας

Πράξη φαίνεται πως κάνει τις η Άγκυρα τις νέες απειλές της για ερευνητικές δραστηριότητες στην Κυπριακή ΑΟΖ, εκεί που είναι οριοθετημένα οικόπεδα που έχουν μάλιστα αδειοδοτηθεί σε ξένες εταιρείες.

Λίγες ώρες μετά την παράνομη NAVTEX που εξέδωσε η Άγκυρα, το ερευνητικό πλοίο Barbaros φέρεται να απέπλευσε από το λιμάνι που βρισκόταν αγκυροβολημένο και, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας philenews, κατευθύνεται στις παράνομα δεσμευμένες περιοχές της Κυπριακής ΑΟΖ.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείτα ιτο MEGA, το τουρκικό ερευνητικό συνοδεύει μια τουρκική κορβέτα.

Η κίνηση του Barbaros επιβεβαιώνεται και από το σύστημα εντοπισμού των πλοίων marinetraffic, όπου διακρίνεται να έχει βγει από το λιμάνι που βρισκόταν, χωρίς ωστόσο να δηλώνεται ο τελικός προορισμός του.

Η παράνομη NAVTEX της Άγκυρας

Η κίνηση της Τουρκίας να εκδώσει παράνομη NAVTEX για έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΖ είναι ενδεικτική της ειλικρίνειας των προθέσεών της, τη στιγμή μάλιστα που δηλώνει έτοιμη για διάλογο και αναστολή των παράνομων ερευνητικών δραστηριοτήτων της στην Ανατολική Μεσόγειο.

TURNHOS N/W : 0999/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V BARBAROS HAYREDDİN PAŞA, M/V TANUX-1 AND R/V APOLLO MOON BETWEEN 28 JUL-18 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 49.07 N - 034 21.35 E

35 04.98 N - 034 21.61 E

35 19.94 N - 034 48.76 E

34 41.27 N - 034 47.91 E

34 17.81 N - 034 30.25 E

34 06.57 N - 034 15.20 E

34 17.55 N - 034 15.36 E

34 15.83 N - 033 56.44 E

34 41.31 N - 033 56.73 E

5 NM BERTH REQUESTED

2.CANCEL THIS MESSAGE 182059Z SEP 20.

Με Anti – NAVTEX απαντά η Λευκωσία

Απαντώντας, η Λευκωσία και ειδικότερα το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης εξέδωσε Anti – NAVTEX.

Μέσω αυτής, ενημερώνει τους ναυτιλομένους ότι η τουρική ενέργεια συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των κανόνων ναυσιπλοΐας και υποδεικνύει ότι αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Λευκωσία: Η Τουρκία επιδεινώνει το ήδη τεταμένο κλίμα στην περιοχή

Στο μεταξύ, στην ανάγκη πιο αποτελεσματικής και αποφασιστικής στάσης από πλευράς ΕΕ έναντι των τουρκικών προκλήσεων, αλλά και στις επαφές του Κύπριου ΠτΔ και της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των ενεργειών της Τουρκίας αναφέρθηκε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Παναγιώτης Σεντώνας.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Σεντώνας, κληθείς να αναφερθεί στις ενέργειες της κυβέρνησης υπό το φως των συνεχιζόμενων τουρκικών προκλήσεων, όπως με τις κινήσεις του Barbaros, είπε ότι «είναι άλλη μια ένδειξη των τουρκικών προθέσεων. Η Τουρκία ξανά με τις ενέργειές της επιδεινώνει το ήδη τεταμένο κλίμα στην περιοχή, παραβιάζει ξανά κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες της κυβέρνησης σε διάφορα επίπεδα».