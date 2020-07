Πρωτοφανές: Ο Τραμπ ζητεί αναβολή των Προεδρικών Εκλογών στις ΗΠΑ

Σε μια πρωτοφανή κίνηση για τα αμερικανικά χρονικά, ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να αναβληθούν οι προεδρικές εκλογές που είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο του 2020 στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ επικαλείται ως λόγο για το αίτημά του «στοιχεία που έχει στη διάθεσή του» για «νοθεία στην επιστολική ψήφο». Ζήτησε σε αυτό το πλαίσιο να καθυστερήσει η διεξαγωγή των αμερικανικών εκλογών ώστε οι πολίτες να ψηφίσουν «κανονικά και με ασφάλεια». Ωστόσο, όπως σχολιάζει το BBC υπάρχουν λίγα στοιχεία που στηρίζουν τον ισχυρισμό του Τραμπ.

«Με την πανεθνική επιστολική ψήφο (όχι ψήφο απουσίας, που είναι καλή), το 2020 θα σημαδευτεί ως η χρονιά των πιο ανακριβών και απατηλών εκλογών στην ιστορία. Θα είναι μεγάλη ντροπή για τις ΗΠΑ. Μήπως να αναβάλουμε τις εκλογές ώσπου οι άνθρωποι να μπορούν σωστά, με ασφάλεια να ψηφίσουν;» έγραψε συγκεκριμένα στον λογαριασμό του στο Twitter ο Ντόναλντ Τραμπ.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???