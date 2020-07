Τα μαζεύει εκπρόσωπος του Τραμπ για τα περί αναβολής των εκλογών μετά τον σάλο: Έθεσε απλά ένα ερώτημα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «απλώς έθεσε ένα ερώτημα», με την ανάρτησή του στο Twitter στην οποία αναφερόταν στην πιθανότητα αναβολής των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου, μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN, επικαλούμενο έναν εκπρόσωπο της προεκλογικής του εκστρατείας.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???