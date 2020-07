Τουρκικά ΜΜΕ: Ο Ακάρ για επιθεώρηση στα σύνορα της Τουρκίας με Ελλάδα και Βουλγαρία (εικόνες)

Ιδιαίτερα… κινητικός αποδεικνύεται ο Τούρκος υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ που φέρεται να βρίσκεται στα σύνορα της Τουρκίας με Ελλάδα και Βουλγαρία.

Με βάση τα όσα αναφέρουν πολλά ΜΜΕ της Τουρκίας, ο Ακάρ μετέβη μαζί με στελέχη της Τουρκικής Διοίκησης Ένοπλων Δυνάμεων για επιθεωρήσεις.

Οι ίδιες πηγές έχουν, μάλιστα, αναρτήσει τις πρώτες φωτογραφίες από την άφιξη του ΥΠΕΞ της γειτονικής χώρας με ελικόπτερο. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το κατά πόσο πρόκειται για προγραμματισμένη ή όχι επιθεώρηση.

BREAKING: #Turkish Defence Minister Akar and Commanders of the Turkish Armed Forces have arrived at the border with #Greece to inspect troops in the area. pic.twitter.com/ojhGRAFbA9