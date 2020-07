Ακάρ: Συνάντηση με τους Έλληνες γείτονες τις επόμενες μέρες

«Περιμένουμε να έχουμε μια συνάντηση με τους Έλληνες γείτονες στην Άγκυρα τις επόμενες ημέρες. Προσπαθούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας μ’ αυτές και άλλες παρόμοιες συναντήσεις. Το έργο μας συνεχίζεται σ’ αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, όπως μετέδωσε η εφημερίδα «Hurriyet», αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο με Έλληνες αξιωματούχους .

Την ίδια ώρα ο Χουλουσί Ακάρ, βρέθηκε κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, μαζί με την τουρκική διοίκηση Ενόπλων Δυνάμεων, που διενεργούν επιθεωρήσεις σε στρατεύματα στα σύνορα, τονίζοντας ότι η επίσκεψη ήταν προγραμματισμένη, σύμφωνα με τη Hurriyet.

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους γείτονές μας, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας», τόνισε ο κ. Ακάρ και πρόσθεσε: «Επομένως, κάνουμε τις δραστηριότητές μας εδώ στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας. Κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για αυτό. Οι διαπραγματεύσεις μας θα συνεχιστούν. Συνεχίζουμε να εκτελούμε τα καθήκοντά μας με θυσία, ηρωισμό και, φυσικά, αγάπη, εμπιστοσύνη και την προσευχή του ευγενικού μας έθνους στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, με την έμπνευση που λαμβάνουμε από αυτήν. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτό».

Χθες μάλιστα, αναρτήθηκαν οι πρώτες φωτογραφίες από την άφιξη του Ακάρ με ελικόπτερο.

