Ερντογάν: Πόθος του είναι η Τουρκία «να κυβερνήσει τον κόσμο και να γράψει ιστορία» - Τι αποκαλύπτουν οι συνεργάτες του

Να κυβερνήσει τον κόσμο και να αλλάξει ιστορία, ποθεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με τους στενούς συνεργάτες του,.

Το ανεξάρτητο δίκτυο ενημέρωσης και αναλύσεων Nordic Monitor, του Τούρκου αυτοεξόριστου δημοσιογράφου Αμπντουλάχ Μποζκούρτ, δημοσιοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βίντεο με δηλώσεις το Τούρκου ΥΠΕΞ, Σουλεϊμάν Σόγλου, ο οποίος μιλώντας σε ομάδα αξιωματικών στρατιωτικής βάσης, δήλωσε βέβαιος πως : «H Τουρκία θα κυβερνήσει τον κόσμο και θα γράψει ιστορία» και πως «ο Θεός είναι με τον Ερντογάν και την κυβέρνησή του». Ο Σόγλου μάλιστα, έκανε λόγο για «απροσδόκητες εξελίξεις» χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

The entire Turkish leadership has gone nuts. 🤪 Talking to a select group in a military base, Interior Minister Suleyman Soylu claimed #Turkey will rule the world, writes history, God is with President #Erdogan gov't, predicts unexpected developments soon. pic.twitter.com/O6Lgnbguom

Παρόμοια ήταν τα λόγια του Μεχμέτ Οζασεκί, νούμερο δύο στο κόμμα AKP του Ερντογάν και υποψήφιος για το δήμο της Κωνσταντινούπολης, ηττήθηκε δύο φορές από τον Εκρέμ Ιμλαμογλου. Με δηλώσεις του ο Οζασεκί, μίλησε για προώθηση του θρησκευτικού λόγου και του ισλάμ, από τα Βαλκάνια έως την Ισπανία , μετά τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος.

President #Erdogan and his deputies are on a religious crusade.



Mehmet Özhaseki, his number 2 in #Turkey's governing Islamist party AKP, vows to promote policies on religious discourse from Balkans to #Spain in the aftermath of conversion of #HagiaSophia into a mosque. pic.twitter.com/JuzCqR37bp