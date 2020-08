Σκηνές Χιροσίμα στη Βηρυτό μετά τις γιγαντιαίες εκρήξεις - Ισοπεδώθηκε η μισή πόλη – Φόβοι για εκατόμβη νεκρών και χιλιάδες τραυματίες – Εικόνες σοκ

Μια πρωτοφανή εθνική τραγωδία έλαβε χώρα στο Λίβανο, καθώς το απόγευμα της Τρίτης, η πρωτεύουσα της χώρας, Βηρυτός, συγκλονίστηκε από δύο γιγαντιαίες εκρήξεις, με αποτέλεσμα να σημειωθούν ζημιές τουλάχιστον στη μισή πόλη, να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι και να τραυματιστούν χιλιάδες.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που εξέδωσε το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, οι νεκροί ανέρχονται σε τουλάχιστον 78 και οι τραυματίες σε περισσότερους από 4.000. Οι αριθμοί αυτοί αναμένεται να αυξηθούν, καθώς υπάρχουν πολλοί εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια, την ώρα που τα νοσοκομεία της χώρας αναφέρουν πως έχουν υποδεχθεί εκατοντάδες τραυματίες και δεν μπορούν να υποδεχθούν άλλους.

Δείτε ζωντανά εικόνα απο τη Βηρυτό

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Χασάν Ντιάμπ δεσμεύτηκε ότι όσοι ευθύνονται για την έκρηξη στην «επικίνδυνη» αποθήκη στο λιμάνι της Βηρυτού θα λογοδοτήσουν. «Σας υπόσχομαι ότι αυτή η καταστροφή δεν θα περάσει χωρίς να αποδοθούν ευθύνες. Όσοι ευθύνονται θα πληρώσουν το τίμημα», είπε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του.«Τα δεδομένα γύρω από αυτήν την επικίνδυνη αποθήκη, που βρισκόταν εκεί από το 2014, θα γίνουν γνωστά και δεν θα προκαταλάβω τις έρευνες», πρόσθεσε. Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών ξεκαθάρισε ότι το τραγικό περιστατικό προκλήθηκε από νιτρικό αμμώνιο.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το γεγονός ότι οι εκρήξεις σύμφωνα με ανακοίνωση του Σεισμολογικού Παρατηρητηρίου της Ιορδανίας, ισούνται με σεισμός μεγέθους 4,5 Ρίχτερ.

Πού σημειώθηκαν οι εκρήξεις

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ελικόπτερα που βοηθούν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε μετά την έκρηξη. Ο κυβερνήτης της Βηρυτού χαρακτήρισε την έκρηξη «εθνική καταστροφή, παρόμοια με τη Χιροσίμα».

Η Ρωσία ανακοίνωσε εξάλλου ότι το κτίριο της πρεσβείας της στη λιβανική πρωτεύουσα υπέστη ζημιές, χωρίς όμως να τραυματιστεί κανείς από το προσωπικό.

Εκατοντάδες τραυματίες, πολλοί παγιδευμένοι στα χαλάσματα

Εκατοντάδες άνθρωποι, που τραυματίστηκαν στις εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρυτού, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία, όμως πολλοί παραμένουν παγιδευμένοι σε σπίτια που καταστράφηκαν από τις εκρήξεις, δήλωσε ο επικεφαλής του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού.

Στις φλόγες και πλοίο

Μάλιστα, όπως μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Γαλλικού Πρακτορείου, από τις εκρήξεις τυλίχθηκε στις φλόγες και ένα πλοίο που βρισκόταν αρόδο στο λιμάνι τις πρωτεύουσας του Λιβάνου. Στο λιμάνι, ένας αξιωματικός ζήτησε από τους δημοσιογράφους να απομακρυνθούν από τον τομέα, φοβούμενος ότι μπορεί να σημειωθεί έκρηξη στο πλοίο λόγο των καυσίμων που μεταφέρει. Πολλές αποθήκες του λιμανιού έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, ενώ το έδαφος είναι σπαρμένο με σπασμένα τζάμια.

Στα όριά τους τα νοσοκομεία

Το λιβανικό τηλεοπτικό δίκτυο LBCI, που επικαλείται το νοσοκομείο Hotel Dieu στη Βηρυτό, μετέδωσε πως παρέχει φροντίδα σε περισσότερους από 500 τραυματίες και δεν μπορεί να υποδεχθεί άλλους. Δεκάδες τραυματίες πρέπει να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις, σύμφωνα με το νοσοκομείο, που απευθύνει έκκληση για δωρεά αίματος.

Ο υπουργός Υγείας της χώρας δήλωσε πως «τα νοσοκομεία της πρωτεύουσας είναι όλα γεμάτα με τραυματίες», και ζήτησε να μεταφερθούν οι υπόλοιποι σε κλινικές των προαστίων.

Συγκαλείται εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Μισέλ Αούν συγκάλεσε εκτάκτως το Ανώτατο Συμβούλιο Άμυνας, ενω ο πρωθυπουργός Χασάν Ντιάμπ κήρυξε εθνικό πένθος για αύριο, στη μνήμη των θυμάτων της έκρηξης, αναφέρει το ΑΠΕ. Μεταξύ των τραυματιών είναι και ο Ναζάρ Ναζαριάν, ο γενικός γραμματέας του κόμματος Καταέμπ, μετέδωσε το Al Arabiya. Σύμφωνα με άλλο, τοπικό μέσο ενημέρωσης, το Lebanon24, Ο Ναζαριάν έχει πέσει σε κώμα.

Διαβεβαιώσεις του Ισραήλ πως δεν συνδέεται με τις εκρήξεις

Το Ισραήλ διαβεβαιώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις εκρήξεις. Λίγο νωρίτερα, κυκλοφόρησαν φήμες περί πυραυλικής επίθεσης στο λιμάνι της Βηρυτού. Ο υπουργός Εξωτερικών Γκάμπι Ασκενάζι, μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι N12, είπε ότι η έκρηξη πιθανότατα οφείλεται σε κάποιο ατύχημα που ξεκίνησε με την εκδήλωση κάποιας πυρκαγιάς.

Το χρονικό της καταστροφής

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο τρομακτικές εκρήξεις συγκλόνισαν το λιμάνι της Βηρυτού, ενώ το ωστικό κύμα έφτασε μέχρι την Κύπρο.

Massive explosion rocks Beirut. I checked on my family there before posting. Our house was shaking but everyone is okay.



This is insane! @akhbar pic.twitter.com/3sHwvVDw8t — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 4, 2020

Έχουν σημειωθεί μεγάλες ζημιές στο κέντρο της πρωτεύουσας του Λιβάνου, υπάρχουν τραυματίες, ενώ οι εκρήξεις είναι δύο στον αριθμό με διαφορά 15 λεπτών. Σε πολλά κτίρια της γύρω περιοχής έσπασαν τζάμια, έπεσαν ψευδοροφές, ενώ τα αυτοκίνητα, λόγω του ωστικού κύματος εκτινάσσονται χιλιόμετρα μακριά.

Μαρτυρίες σοκ

«Είδα μια πύρινη σφαίρα και καπνό να υψώνεται πάνω από τη Βηρυτό. Οι άνθρωποι ούρλιαζαν και έτρεχαν, αιμόφυρτοι. Μπαλκόνια έπεσαν από τα κτίρια. Τα τζάμια στα πολυόροφα κτίρια έσπασαν και έπεσαν στον δρόμο», είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας.

Άλλος μάρτυρας είπε ότι είδε πυκνό γκρίζο καπνό κοντά στην περιοχή του λιμανιού και μετά άκουσε μια έκρηξη και είδε φλόγες και μαύρο καπνό. «Όλα τα παράθυρα στο κέντρο της πόλης έσπασαν (…) Επικρατεί απόλυτο χάος», είπε.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν εικόνες από ανθρώπους εγκλωβισμένους κάτω από συντρίμμια. Κάποιοι ήταν καλυμμένοι με αίμα.

Massive explosion in the #Beruit port area in #Lebanon . The cause of the explosion is not clear.pic.twitter.com/sUJ8cF04pz — Shark NewsWires (@SharkNewsWires) August 4, 2020

#BREAKING - #Lebanese media claims the MASSIVE #explosions in #Beirut occurred in a fireworks warehouse. Fireworks can be seen in the video, moments later a secondary explosion caused most of the damage. #Lebanon pic.twitter.com/ddM0tojmlU — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) August 4, 2020

Το λιμάνι έχει αποκλειστεί από τις δυνάμεις ασφαλείας, που επιτρέπουν να περάσουν μόνο τα μέλη της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας, τα ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Στους δημοσιογράφους έχει απαγορευτεί η πρόσβαση. Γύρω από το λιμάνι, η καταστροφή φαίνεται να είναι ολική.

Σχεδόν όλες οι βιτρίνες των καταστημάτων στις συνοικίες Χάμρα, Μπαντάρο και Χάζμιεχ έχουν σπάσει. Έσπασαν επίσης τα παρμπρίζ και τα παράθυρα των αυτοκινήτων. Οχήματα έχουν εγκαταλειφθεί στη μέση του δρόμου, με τους αερόσακους ανοιχτούς.

Ακούστηκε μέχρι την Κύπρο

Εκκωφαντικός θόρυβος αναστάτωσε το απόγευμα πολλές περιοχές της Κύπρου, με αποτέλεσμα οι Αρχές να βρίσκονται σε κινητοποίηση, προσπαθώντας να εξακριβώσουν από πού προήλθε. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν αποκλείεται ο κρότος να προέρχεται από το ωστικό κύμα που προκάλεσε ισχυρότατη έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού, το οποίο πολύ πιθανόν να έφτασε μέχρι την Κύπρο.

Έκκληση Χρυστοδουλίδη προς τους Κύπριους του Λίβανου

Παράκληση όπως όλοι οι Κύπριοι που βρίσκονται στο Λίβανο επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων ή την πρεσβεία της Κύπρου στο Λίβανο, απευθύνει ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης. Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο κ. Χριστοδουλίδης αναφέρει: «Όλοι οι Κύπριοι που βρίσκονται στο Λίβανο παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ στο τηλ. 99660129 ή με την πρεσβεία μας στο Λίβανο στο τηλ. +9613572139, για σκοπούς άμεσης συνδρομής ή σε περίπτωση ανάγκης».