Τρομακτικό βίντεο: Η στιγμή των γιγαντιαίων εκρήξεων στο λιμάνι της Βηρυτού

Δεκάδες είναι οι νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες από τις γιγαντιαίες εκρήξεις που συγκλόνισαν το λιμάνι της Βηρυτού και σκόρπισαν στο χάος την πόλη, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις τουλάχιστον τα μισά κτίρια υπέστησαν ζημιές.

Στο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης, ακούγεται ένας εκκωφαντικός θόρυβος και μία μεγάλη στήλη καπνού να ανεβαίνει στον ουρανό. Οι εκρήξεις ενδέχεται να οφείλονται σε «εκρηκτικές ύλες» που είχαν κατασχεθεί και φυλάσσονταν «εδώ και χρόνια» σε μια αποθήκη, εκτιμά ένας υψηλόβαθμο στέλεχος των υπηρεσιών ασφαλείας του Λιβάνου.

Massive explosion rocks Beirut. I checked on my family there before posting. Our house was shaking but everyone is okay.



This is insane! @akhbar pic.twitter.com/3sHwvVDw8t