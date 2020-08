Εκρήξεις στη Βηρυτό: 2.750 τόνοι νιτρικού αμμωνίου ήταν έξι χρόνια στις αποθήκες - 100 νεκροί, χιλιάδες τραυματίες

Σωστικά συνεργεία συνέχιζαν το πρωί να αναζητούν επιζώντες σε μια θάλασσα από συντρίμμια μετά τις ισχυρές εκρήξεις οι οποίες συγκλόνισαν χθες το απόγευμα την πρωτεύουσα του Λιβάνου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 100 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι σχεδόν 4.000, σύμφωνα με τις λιβανέζικες Αρχές, οι οποίες προειδοποιούν πως ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς μέσα στην ημέρα.

#BREAKING - Video shows another angle of the HORRIFIC explosion in #Beirut, #Lebanon. At least 10+ are dead, with an increase expected. Reports of individuals trapped in the rubble, per Red Cross. pic.twitter.com/vnA2uw9bGG