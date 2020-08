Η φωτογραφία που συγκλονίζει: Μαία με τρία βρέφη αγκαλιά λίγα λεπτά μετά την έκρηξη στη Βηρυτό

Μία συγκλονιστική φωτογραφία τραβήχτηκε σε νοσοκομείο της Βηρυτού λίγα λεπτά μετά τη φονική έκρηξη που ισοπέδωσε τη μισή πόλη.

Μία μαία κρατά στην αγκαλιά της τρία βρέφη για να τα προστατέψει καθώς το νοσοκομείο που εργάζεται υπέστη σοβαρές καταστροφές. Η φωτογραφία ανέβηκε στο Twitter και απεικονίζει την προσπάθεια που κάνει το ιατρικό προσωπικό του Λιβάνου να σώσει όσες περισσότερες ζωές γίνεται.

Nurse in Lebanon trying to save 3 babies after the hospital she work at was half destroyed. #pics pic.twitter.com/IEoPRAy38B