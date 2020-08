Παγκόσμιο σοκ από τις φονικές εκρήξεις στη Βηρυτό - 100 νεκροί, πολλοί αγνοούμενοι - Στέλνει βοήθεια η Ελλάδα - Από τι προκλήθηκε η τραγωδία

Βοήθεια στη Βηρυτό στέλνει η Ελλάδα, μετά τις φονικές εκρήξεις που σημειώθηκαν χθες το απόγευμα την πρωτεύουσα του Λιβάνου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 100 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι σχεδόν 4.000, σύμφωνα με τις λιβανέζικες Αρχές, οι οποίες προειδοποιούν πως ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να γίνει ακόμη πιο βαρύς μέσα στην ημέρα.

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε χθεσινή του ανακοίνωση εξέφρασε τη βαθιά οδύνη της χώρας μας για το τραγικό περιστατικό. «Εκφράζουμε την βαθιά οδύνη μας για τις πολύνεκρες εκρήξεις στον λιμένα της Βηρυτού και την αλληλεγγύη μας στην κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου. Εκφράζουμε, επίσης, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συνδράμει τις αρχές του Λιβάνου με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σήμερα έγινε γνωστό ότι αναχωρούν για τη Βηρυτό ειδική ομάδα της 1ης ΕΜΑΚ (με έδρα την Ελευσίνα) αποτελούμενη από 12 άτομα και διασωστικό σκύλο, δύο οχήματα και ειδικό εξοπλισμό με αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας C-130.

Ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος, Στέφανος Κολοκούρης, επισκέφθηκε τα στελέχη της Ειδικής Μονάδας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, συνομίλησε μαζί τους πριν την αναχώρησή τους για την Βηρυτό και τους ευχήθηκε καλή δύναμη στην αποστολή τους.

Τέλος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας είναι σε συνεχή επικοινωνία τόσο με τις Αρχές του Λιβάνου, όσο και με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για παροχή περαιτέρω βοήθειας και υποστήριξης, εφόσον χρειαστεί.

Σωστικά συνεργεία συνέχιζαν το πρωί να αναζητούν επιζώντες σε μια θάλασσα από συντρίμμια.

#BREAKING - Video shows another angle of the HORRIFIC explosion in #Beirut, #Lebanon. At least 10+ are dead, with an increase expected. Reports of individuals trapped in the rubble, per Red Cross. pic.twitter.com/vnA2uw9bGG