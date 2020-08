Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης στη Βηρυτό (Βίντεο)

Ένα βίντεο που κόβει την ανάσα αναρτήθηκε στο Twitter, από τη φονική έκρηξη που σημειώθηκε χθες το απόγευμα την πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 100 άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι σχεδόν 4.000.

🇱🇧 The video of the #BeirutBlast is not what you expect! pic.twitter.com/pfMgRw4i85