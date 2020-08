Μαίνονται οι μαζικές διαδηλώσεις στη Λευκορωσία - Δεύτερος διαδηλωτής νεκρός

Οι αρχές της Λευκορωσίας ανακοίνωσαν χθες Τετάρτη τον θάνατο νέου ο οποίος συνελήφθη κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας εναντίον της επανεκλογής του προέδρου Αλεξάντερ Λουκασένκο στο αξίωμα. Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο που ανακοινώνεται αφότου εκδηλώθηκε το κίνημα αμφισβήτησης, το οποίο αντιμετωπίζεται με βίαιη καταστολή.

Η Επιτροπή Έρευνας ανακοίνωσε ότι ο 25χρονος πέθανε σε νοσοκομείο στην Γόμιλ (νότια), μετά τη σύλληψή του την Κυριακή κατά τη διάρκεια «διαδήλωσης χωρίς άδεια» των αρχών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία δεν διευκρίνισε την ακριβή ημερομηνία θανάτου, η υγεία του «επιδεινώθηκε ξαφνικά» ενώ τελούσε υπό κράτηση. Ερωτηθείσα σχετικά από το δίκτυο Radio Liberty, η μητέρα του νεαρού υποστήριξε ότι δεν συμμετείχε στη διαδήλωσε, είχε πάει στο σπίτι της κοπέλας του.

