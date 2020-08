Τους λαχτάρησε ο Άσαντ: Υποτασικό επεισόδιο on camera (Βίντεο)

Ανησυχία προκάλεσε η αδιαθεσία που ένιωσε ο Μπασάρ αλ Άσαντ, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στους νέους βουλευτές της Συρίας.

Ο Σύρος πρόεδρος διέκοψε για λίγο την ομιλία του και τελικά διαπιστώθηκε ότι είχε ένα υποτασικό επεισόδιο, το οποίο πέρασε γρήγορα, με τον ίδιο να επανέρχεται κανονικά, υπό το χειροκρότημα όλων.

«Με το αίμα και την ψυχή μας, θα θυσιαστούμε για σένα, Μπασάρ». φώναζαν οι συγκεντρωμένοι βουλευτές όταν τον είδαν να επιστρέφει στο βήμα.

Syrian president Bashar al Assad suffered low blood pressure for a few minutes while delivering a speech, state media said.



