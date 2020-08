Τουρκία: Μεγάλη φωτιά στο Τσεσμέ – Εκκενώθηκαν 4 περιοχές (Βίντεο)

Πυρκαγιά μεγάλης έκτασης ξέσπασε αργά το βράδυ της Πέμπτης στα παράλια της Τουρκίας και συγκεκριμένα στην περιοχή Τσεσμέ.

Η φωτιά είναι τόσο μεγάλη που φαινόταν από τη Χίο, ενώ χιλιάδες κάτοικοι έφυγαν από τις περιοχές τους, για προληπτικούς λόγους.

Çeşme, #Turkey 🇹🇷 on fire tonight as seen from the #Hellenic🇬🇷🇪🇺 island of Chios. pic.twitter.com/4gVZjb59ag