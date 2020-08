Ούτε για τα μάτια του κόσμου: Η Μελάνια αρνήθηκε να δώσει το χέρι της στον Τραμπ (βίντεο)

Ένα ακόμα περιστατικό ψυχρότητας ανάμεσα στο προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ καταγράφηκε από τηλεοπτική κάμερα και έκανε το γύρο του κόσμου.

Η Μελάνια Τραμπ φάνηκε να αποφεύγει εντέχνως νακρατήσει το χέρι του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ καθώς κατέβαιναν από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One την Κυριακή.

Το βίντεο έχει προβληθεί εκατομμύρια φορές στα κοινωνικά μέσα. Στο βίντεο, ο Τραμπ προσπαθεί να κρατήσει το χέρι της δύο φορές και η σύζυγός τους αποτραβιέται και τον απομακρύνει.

Μερικοί σχολιαστές ερμήνευσαν τη χειρονομία ως ψυχρότητα απέναντι στο σύζυγό της ενώ άλλοι ισχυρίζονται πως η Πρώτη Κυρία απλώς ήθελε να κρατήσει το φόρεμά της καθώς φυσούσε. Όπως και να έχει το νέο περιστατικό σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως στα social media.

YESTERDAY: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/xIZnvJ8GBY