Οργή Τραμπ κατά Ομπάμα: Ήταν η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση στην ιστορία

Αφού βρέθηκε στο στόχαστρο της Μισέλ Ομπάμα, μία ημέρα πριν, στο συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος, ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε σήμερα με οργή, χαρακτηρίζοντας «διεφθαρμένη» την κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα, με τον πρώην αντιπρόεδρο του οποίου, τον Τζο Μπάιντεν, θα αναμετρηθεί στις κάλπες την 3η Νοεμβρίου.

«Η κυβέρνηση Ομπάμα και Μπάιντεν ήταν η πιο διεφθαρμένη στην ιστορία, το γεγονός ότι ανακαλύψαμε πως ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΥΣΑΝ ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΜΟΥ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ, είναι το μεγαλύτερο πολιτικό σκάνδαλο στην ιστορία της χώρας μας. Ευχαριστώ για τα ευγενικά λόγια σας Μισέλ!», έγραψε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε μια σειρά από tweet.

The ObamaBiden Administration was the most corrupt in history, including the fact that they got caught SPYING ON MY CAMPAIGN, the biggest political scandal in the history of our Country. It’s called Treason, and more. Thanks for your very kind words Michelle!