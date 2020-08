Απίστευτες εικόνες συνωστισμού στην Ουχάν της Κίνας - Ξέφρενα πάρτι παρά τον κορωνοϊό (Βίντεο)

Τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες συνωστισμού χιλιάδων ανθρώπων στην Ουχάν της Κίνας την ώρα που τα θύματα από τον κορωνοϊό αυξάνονται παγκοσμίως.

Οι κάτοικοι της κινεζικής πόλης ύστερα από 2,5 μήνες αυστηρής καραντίνας όχι μόνο επέστρεψαν στην καθημερινότητά τους αλλά μερικές χιλιάδες εξ αυτών βρέθηκαν σε πάρτι τεκτονικής μουσικής χωρίς να τηρούν τα μέτρα της κοινωνικής απόστασης. Σύμφωνα με υπολογισμούς, στο συγκεκριμένο πάρτι βρέθηκαν περίπου 8.000 άνθρωποι.

Δείτε βίντεο:

Thousands of partygoers packed out a water park in Wuhan, where the coronavirus first emerged last year, as the city edges back to normal life. pic.twitter.com/J9PHZxLabu