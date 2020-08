Ο Τραμπ τα «έβαλε» και με τη Goodyear - Κάλεσε σε μποϊκοτάζ των... ελαστικών της

Ο Ντόναλντ Τραμπ παρότρυνε χθες Τετάρτη τους υποστηρικτές του να μποϊκοτάρουν τα ελαστικά αυτοκινήτων Goodyear, μετά την καταγγελία υπαλλήλου της εταιρείας ότι υπάρχει εσωτερικός κανονισμός που ορίζει πως είναι «απαράδεκτο» οι εργαζόμενοι να φορούν ρούχα ή αξεσουάρ με το σλόγκαν της εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, ή οποιουδήποτε άλλου πολιτικού κόμματος στις ΗΠΑ.

«Μην αγοράζετε λάστιχα Goodyear», αξίωσε μέσω Twitter ο αρχηγός του κράτους. Η αιτία της αγανάκτησής του; «Απαγόρευσαν τα καπελάκια MAGA», συνέχισε, αναφερόμενος στο ακρώνυμο της έκφρασης Make America Great Again («Ας ξαναδώσουμε στην Αμερική το μεγαλείο της»), του συνθήματος της εκστρατείας για την επανεκλογή του μεγιστάνα στον Λευκό Οίκο.

Don’t buy GOODYEAR TIRES - They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!).