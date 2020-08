Ρωσία: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο Ναβάλνι - Τι λένε οι γιατροί για τη «δηλητηρίαση» - Βίντεο σοκ με τα ουρλιαχτά του

Σύγχυση επικρατεί σχετικά με το εάν ο ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Ρωσία δηλητηριάστηκε αφού κατανάλωσε ένα φλιτζάνι τσάι, όπως ισχυρίζεται η εκπρόσωπός του. Την ίδια ώρα κι ενώ ο Ναβάλνι βρίσκεται στην εντατική νοσοκομείου της Σιβηρίας, οι γιατροί κάνουν αγώνα προκειμένου να του σώσουν τη ζωή.

Όπως είπε χαρακτηριστικά σε δημοσιογράφους ο υποδιευθυντής του νοσηλευτικού αυτού ιδρύματος, Ανατόλι Καλινιτσένκο, «οι γιατροί κάνουν τα πάντα, αγωνίζονται πραγματικά για να σώσουν τη ζωή του».

Μυστήριο με τη «δηλητηρίαση» του Ναβάλνι

«Δεν είναι βέβαιο ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι δηλητηριάστηκε, όπως ισχυρίζονται οι σύμμαχοί του», δήλωσε νωρίτερα ο Καλινιτσένκο, σημειώνοντας ότι η «δηλητηρίαση από φυσικά αίτια» είναι μια από τις διάφορες διαγνώσεις που εξετάζονται, αλλά οι εξετάσεις συνεχίζονται.

Ο γιατρός έκανε τη δήλωση αυτή μετά τις δηλώσεις που έκανε η εκπρόσωπος του Ναβάλνι, η Κίρα Γιάρμις, σύμφωνα με την οποία ο σφοδρός επικριτής του Κρεμλίνου βρίσκεται σε κώμα αφού κατανάλωσε ένα φλιτζάνι τσάι, στο οποίο, όπως είπε, πιστεύει ότι είχαν ρίξει δηλητήριο. Παράλληλα η εκπρόσωπός του ανέφερε σε μήνυμά της στο Twitter ότι ο Ναβάλνι βρίσκεται σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση. Παράλληλα, η εκπρόσωπός του ανέφερε σε μήνυμά της στο Twitter ότι ο Ναβάλνι βρίσκεται σε σοβαρή, αλλά σταθερή κατάσταση.

Εν τω μεταξύ, σοκ προκαλεί το βίντεο από την αναγκαστική προσγείωση στη Σιβηρία του αεροσκάφους που μετέφερε τον Ναβάλνι. Στις αποκαλυπτικές εικόνες, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, διακρίνονται ιατροί και μέλη των πρώτων βοηθειών να σπεύδουν προς το μέρος του ενώ ακούγονται τα σπαρακτικά βογκητά του ίδιου.

BREAKING: Russian Opposition Leader Alexei Navalny rushed to the hospital in an unconscious state after falling ill on a flight to Moscow. A spokesperson for Navalny says that initial assessments are that he has been poisened. (UA News)



