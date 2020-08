Προκαλεί ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας: Η Ελλάδα κρύβεται πίσω από εξωτερικές δυνάμεις - Νέες φωτογραφίες του Oruc Reis

«Επειδή η Ελλάδα τελευταίως δεν μπόρεσε να δείξει την παρουσία της στο πεδίο, δικαιολογεί τον εαυτό της κρυμμένη πίσω από ορισμένες εξωτερικές δυνάμεις», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας, Φατίχ Ντονμέζ ανεβάζοντας ξανά τους τόνους της αντιπαράθεσης με την Ελλάδα.



«Δεν εποφθαλμιούμε τα δικαιώματα και τις περιουσίες κανενός. Παρακαλώ, κανείς να μην εποφθαλμιά τις δικές μας ζώνες αρμοδιότητας», ανέφερε σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Για τον όρο της υφαλοκρηπίδας στο διεθνές δίκαιο, ο κ. Ντονμέζ δήλωσε ότι οι χώρες που έχουν απέναντι ακτές, μπορούν να συναντηθούν και να προβούν σε κοινές συμφωνίες διαμοιρασμού.



Υπενθυμίζοντας ότι μια τέτοια συμφωνία έγινε με την Λιβύη, πρόσθεσε ότι έχουν κάνει «συμφωνία» με το ψευδοκράτος όσον αφορά τον «βορρά» της Κύπρου. «Ανακηρύξαμε τη δική μας υφαλοκρηπίδα στα Ηνωμένα Έθνη το 2012 και την περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται το Ορούτς Ρέις στα δυτικά του νησιού. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε ασταμάτητα τις δραστηριότητες μας», τόνισε ο κ. Ντονμέζ.

Επαναλαμβάνοντας ότι η Τουρκία είναι ανοιχτή για διάλογο, είπε ότι εάν η Ελλάδα το επιθυμεί, «μπορεί να έλθει και να διαπραγματευτούμε αυτά τα θέματα».



«Η Ελλάδα προσπαθεί να παρουσιάσει το Καστελόριζο ως ηπειρωτικό έδαφος με δική του υφαλοκρηπίδα, ενώ είναι 580 χιλιόμετρα μακριά από την ηπειρωτική Ελλάδα και μόνο δύο χιλιόμετρα μακριά από τις ακτές της Τουρκίας», υποστήριξε, ακόμη ο Ντονμέζ.

Νέες φωτογραφίες, με εμφανή διάθεση προπαγάνδας, από τα πολεμικά πλοία που συνοδεύουν το Oruc Reis δημοσίευσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, κάνοντας λόγο για διεξαγωγή ερευνών στις «περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν στο Twitter και το κείμενο που τις συνοδεύει γράφει τα εξής: «Οι φρεγάτες και οι κορβέτες των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων εξακολουθούν να παρέχουν αποφασιστική συνοδεία και προστασία στο ORUC REİS που διεξάγει έρευνα στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Frigates and corvettes of the Turkish Naval Forces continue to resolutely provide escort and protection to R/V ORUC REİS that is conducting research in the maritime jurisdiction areas of our country in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/YmPvWYichO