Σήμερα η «έκπληξη» Ερντογάν - Τι αναμένεται να ανακοινώσει στον απόηχο του κοινού μηνύματος Μέρκελ - Μακρόν

Στραμμένα στην Τουρκία είναι τα βλέμματα σήμερα Παρασκευή, καθώς ο Ταγίπ Ερντογάν προανήγγειλε ότι θα ανακοινώσει «καλά νέα», κάνοντας λόγο για νέα περίοδο στη χώρα, στον απόηχο του κοινού μηνύματος Μέρκελ - Μακρόν, υπέρ Ελλάδας και Κύπρου. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ανακοινώσεις του Τούρκου προέδρου πιθανότητα αφορούν ενεργειακό κοίτασμα στη Μαύρη Θάλασσα.

Ο Ταγίπ Ερντογάν προχθές προανήγγειλε μια «έκπληξη» που ελπίζει πως θα μπορέσει να ανακοινώσει σήμερα Παρασκευή, η οποία «θα ανοίξει μια νέα εποχή για όλο το τουρκικό έθνος».

Λίγες ώρες αργότερα, το Bloomberg βάλθηκε να χαλάσει την έκπληξη του προέδρου της Τουρκίας, αποκαλύπτοντας ότι η Τουρκία ανακάλυψε ενεργειακό κοίτασμα στη Μαύρη Θάλασσα, πιθανότατα φυσικό αέριο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δύο άτομα με άμεση γνώση του θέματος, προχώρησαν στην εν λόγω αποκάλυψη.

Την ίδια ώρα ωστόσο, η τουρκική έκδοση του Euronews υποστηρίζει ότι η ανακοίνωση του Τούρκου προέδρου συνδέεται με την ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου στη Μεσόγειο Θάλασσα.

Για τον λόγο, επισημαίνει, ότι το τρίτο γεωτρύπανο της Τουρκίας, το Kanuni, αναγγέλθηκε ότι θα βγει στην περιοχή.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, που επικαλείται πηγή κοντά στην τουρκική προεδρία, οι πληροφορίες ότι το κοίτασμα βρίσκεται στη Μαύρη Θάλασσα και όχι στη Μεσόγειο είναι απλώς τέχνασμα στο πλαίσιο στρατηγικής αποπροσανατολισμού.

Νέες φωτογραφίες, με εμφανή διάθεση προπαγάνδας, από τα πολεμικά πλοία που συνοδεύουν το Oruc Reis δημοσίευσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, κάνοντας λόγο για διεξαγωγή ερευνών στις «περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Οι φωτογραφίες αναρτήθηκαν στο Twitter και το κείμενο που τις συνοδεύει γράφει τα εξής: «Οι φρεγάτες και οι κορβέτες των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων εξακολουθούν να παρέχουν αποφασιστική συνοδεία και προστασία στο ORUC REİS που διεξάγει έρευνα στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Frigates and corvettes of the Turkish Naval Forces continue to resolutely provide escort and protection to R/V ORUC REİS that is conducting research in the maritime jurisdiction areas of our country in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/YmPvWYichO