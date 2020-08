Ιρλανδία-κορωνοϊός: Παραιτήθηκε ο υπουργός Γεωργίας επειδή παραβίασε τα περιοριστικά μέτρα

Ο υπουργός Γεωργίας της Ιρλανδίας παραιτήθηκε σήμερα μετά τις αποκαλύψεις ότι παρέστη σε δείπνο που είχε διοργανώσει η λέσχη γκολφ του κοινοβουλίου, στο οποίο μετείχαν περισσότεροι από 80 άνθρωποι, σε παραβίαση των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί στη χώρα για την αναχαίτιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού.

Ο Ντάρα Καλίρι, ο οποίος κατείχε το αξίωμα αυτό εδώ και μόνο έναν μήνα, παρευρέθηκε στην εκδήλωση αυτή που έγινε σε ξενοδοχείο την Πέμπτη μαζί με πολλές άλλες προσωπικότητες της πολιτικής σκηνής, όπως ο Ευρωπαίος Επίτροπος για το Εμπόριο Φιλ Χόγκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Irish Examiner.

Κάνοντας λόγο για "λάθος κρίση", ο πρωθυπουργός έκανε αποδεκτή την παραίτησή του.

Ο Καλίρι ζήτησε συγγνώμη χθες το βράδυ για την παρουσία του στην εκδήλωση αυτή που έγινε μόλις μία ημέρα μετά τη σημαντική ενίσχυση από την ιρλανδική κυβέρνηση των περιοριστικών μέτρων σε πανεθνικό επίπεδο για να αναχαιτιστεί η έξαρση της COVID-19.

Η Ιρλανδία έχει διατηρήσει έναν από τους πιο αυστηρούς ελέγχους στην Ευρώπη για την αποτροπή της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού και η κυβέρνηση δεχόταν επικρίσεις όλη την εβδομάδα για την επιβολή νέων περιορισμών που πολλοί θεώρησαν αντιφατικούς και ότι δεν κοινοποιήθηκαν καταλλήλως, στους οποίους περιλαμβάνεται η μείωση του αριθμού των ανθρώπων στις συναθροίσεις σε εσωτερικούς χώρους σε μόλις έξι.

Το δείπνο αυτό έγινε εξάλλου την επόμενη μέρα από την εισαγωγή των νέων μέτρων από τον Καλίρι και τους συναδέλφους του στο υπουργικό συμβούλιο.

"Η παρουσία του στην εκδήλωση αυτή ήταν εσφαλμένη και επρόκειτο για λάθος κρίση από την πλευρά του. Αποδέχθηκα την παραίτησή του. Έλαβε τη σωστή απόφαση για τη χώρα", σημείωσε ο πρωθυπουργός σε ανακοίνωσή του.

"Οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα έχουν κάνει πολύ δύσκολες, προσωπικές θυσίες στις οικογενειακές τους ζωές και στις επιχειρήσεις τους για να συμμορφωθούν με τους κανονισμούς για την COVID-19. Αυτή η εκδήλωση δεν θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί με τον τρόπο που έγινε", πρόσθεσε.

Η απολογία του Καλίρι στον λογαριασμό του στο Twitter έλαβε σχεδόν 2.000 απαντήσεις σε δύο ώρες, πολλές από οργισμένους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να παραστούν σε κηδείες λόγω των περιορισμών ή αναγκάστηκαν να ματαιώσουν γάμους ή διακοπές.

Last night I attended a function I committed to a number of weeks ago, to pay tribute to a person I respected and admired greatly. In light of the updated public health guidance this week I should not have attended the event. I wish to apologise unreservedly to everyone 1/2