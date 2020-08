Ερντογάν: Βρήκαμε κοίτασμα – μαμούθ φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα –Νέες άδειες για έρευνες στην Ανατ. Μεσόγειο

Ένα κοίτασμα «μαμούθ» φυσικού αερίου ανακάλυψε η Τουρκία στην Μαύρη Θάλασσα όπως ανακοίνωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τονίζοντας πως πρόκειται για μία ιστορική ημέρα για την Τουρκία.

Σήμερα είναι μία ιστορική μέρα για τη χώρα μας», είπε αρχίζοντας την ομιλία του ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Η Τουρκία έχει κάνει τη μεγαλύτερη ανακάλυψη φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα», ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας, αναφέροντας πως η ανακάλυψη από το Φατίχ που άρχισε τις έρευνες στις 20 Ιουλίου.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν το κοίτασμα φυσικού αερίου εντοπίστηκε στο θαλάσσιο τομέα «Δούναβης-1», σε απόσταση περίπου 145 χιλιομέτρων βόρεια από την παραλιακή πόλη Ζόνγκουλντακ, κοντά στα όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Τουρκίας με την Βουλγαρία, στο δυτικό τμήμα της Μαύρης Θάλασσας. Βρίσκεται στο σημείο όπου επιχειρεί το τελευταίο διάστημα το τουρκικό πλωτό γεωτρύπανο Fatih.

Όπως ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος το μεσημέρι της Παρασκευής, οι πρώτες εκτιμήσεις για το μέγεθος του κοιτάσματος κάνουν λόγο για απόθεμα 320 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων και «αυτό είναι μόνο η αρχή» καθώς αναμένεται να εντοπιστούν στην περιοχή και άλλες πηγές υδρογονανθράκων.

Αξίζει να σημειωθεί πως η ανακοίνωση της ιστορικής ανακάλυψης έγινε σε πανηγυρικό κλίμα στο ανάκτορο του Ντολμάμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη.

Το παρών έδωσε σχεδόν σύσσωμη η τουρκική κυβέρνηση. Όσον αφορά στην αξιοποίηση του κοιτάσματος, αναμένεται να αρχίσει το 2023.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε συγκεκριμένα: «Η μεγαλύτερη ανακάλυψη της Τουρκίας είναι στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Πορθητής (Fatih) ξεκίνησε στις 20 Ιουλίου και βρήκε 320 δισ. κυβικά μέτρα. Αναμένεται να βρεθεί μεγαλύτερο. Αυτό είναι ένα μέρος του κοιτάσματος που βρέθηκε. Περιμένουμε αντίστοιχες καλές ειδήσεις και στην ανατολική Μεσόγειο. Θα εκδώσουμε κι άλλες άδειες για έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο. Δικαιωνόμαστε με αυτά που κάνουμε στην Μεσόγειο. Δεν έχει δίκιο η Ευρώπη που κακομαθαίνει την Ελλάδα».

Ο Τούρκος πρόεδρος, μάλιστα, στη δήλωσή του, άφησε αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας χαρακτηριστικά τα εξής: «Η Ε.Ε. είναι διπρόσωπη. Αν συμβεί κάτι στη Μεσόγειο θα είναι κακό για την Ευρώπη. Δεν θα βοηθήσει την Ελλάδα αυτό που κάνει η Ευρώπη, απλά θα μειώσει την υπόληψη της Ευρώπης».

