Πέθανε ο κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην κιθαρίστας των Red Hot Chili Peppers, Jack Sherman, σε ηλικία 64 ετών.

«Εμείς, η οικογένεια των Red Hot Chilli Peppers, θα θέλαμε να ευχηθούμε στον Jack Sherman ένα ήρεμο ταξίδι στους κόσμους ο οποίος έφυγε από τη ζωή», έγραψαν τα μέλη του συγκροτήματος στο Instagram.

Ενώ συνέχισαν, λέγοντας: «Ο Τζακ έπαιξε κιθάρα στο ντεμπούτο του πρώτου μας άλμπουμ όπως και στην πρώτη μας περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν μοναδικός και τον ευχαριστούμε για όλα, καλά και άσχημα. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Ο Sherman είχε αντικαταστήσει τον Hillel Slovak το 1983 όταν το συγκρότημα είχε βγάλει το πρώτο του άλμπουμ.

We of the RHCP family would like to wish Jack Sherman smooth sailing into the worlds beyond, for he has passed. Jack played on our debut album as well as our first tour of the USA. pic.twitter.com/2vpZ3wrYRN