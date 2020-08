Η Washington Post αποκαλύπτει τη «σημαντική ανακάλυψη για τον κορωνοϊό» που θα ανακοινώσει ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ανακοινώσει απόψε (1 ώρα Ελλάδας) την κατεπείγουσα έγκριση της χρήσης πλάσματος από ασθενείς που έχουν αναρρώσει για την Covid-19, μια θεραπεία που έχει ήδη χορηγηθεί σε περισσότερους από 70.000 ανθρώπους, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post που επικαλείται πηγές οι οποίες έχουν γνώση της απόφασης αυτής.

Η ανακοίνωση θα γίνει σε συνέντευξη Τύπου που πρόκειται να παραχωρήσει απόψε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιλι ΜακΕνάνι. είχε αναρήσει στο twitter το εξής μήνυμα: «Συνέντευξη τύπου με τον Πρόεδρο @realDonaldTrump αύριο στις 18:00 σχετικά με μια σημαντική θεραπευτική ανακάλυψη για τον ιό της Κίνας. Ο γραμματέας Azar και ο Δρ Hahn θα παρευρεθούν ».

News conference with President @realDonaldTrump at 6 pm tomorrow concerning a major therapeutic breakthrough on the China Virus. Secretary Azar and Dr. Hahn will be in attendance.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε, χωρίς να παράσχει κάποια απόδειξη, ότι το «βαθύ κράτος» της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) εργάζεται με σκοπό να καθυστερήσει τις κλινικές δοκιμές για τα εμβόλια της Covid-19 μέχρι τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έγραψε ότι το βαθύ κράτος ή «κάποιος» στην FDA δυσκολεύει τις φαρμακευτικές εταιρείες να στρατολογήσουν εθελοντές για τις κλινικές δοκιμές των εμβολίων και των θεραπειών για τον νέο κορωνοϊό.

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA