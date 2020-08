Με αλεξίσφαιρο και καλάσνικοφ ο Λουκασένκο πάνω από τους διαδηλωτές (Βίντεο)

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο θεάθηκε να φτάνει απόψε στο σπίτι του στο Μινσκ φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατώντας στο χέρι ένα Καλάσνικοφ.

#Belarus. Published by Lukashenko's presidential pool channel. Apparently, he actually arrived by a helicopter instead of being evacuated - at least his pool wants to send such a message. Watch him in a bulletproof vest carrying a gun. The city centre is being blocked pic.twitter.com/9BW9jsTTjc