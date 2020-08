Τραμπ: Έκτακτη άδεια για τη χορήγηση πλάσματος ως θεραπεία για τον κορωνοϊό

Την έγκριση έκτακτης άδειας για τη χορήγηση πλάσματος από ασθενείς που προσβλήθηκαν από τον νέο κορωνοϊό, σε ασθενείς που νοσηλεύονται, ανακοίνωσε την Κυριακή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσιάζοντας ως πρωτοποριακή μία μέθοδο που εφαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα νοσοκομεία του κόσμου, εδώ και αρκετούς μήνες.

Όπως τόνισε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, μία ημέρα πριν τη διεξαγωγή της Εθνικής Συνέλευσης των Ρεπουμπλικανών, τη συγκεκριμένη θεραπεία έχουν λάβει πάνω από 70.000 ασθενείς, προσθέτοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα «επεκταθεί δραματικά η πρόσβαση στη συγκεκριμένη θεραπεία».

JUST ANNOUNCED: @US_FDA has issued an emergency use authorization for convalescent plasma as a treatment for Coronavirus. pic.twitter.com/tzOhl32com — The White House (@WhiteHouse) August 23, 2020

If you've recovered from Coronavirus, sign up to donate plasma today!



Learn more at https://t.co/XnPrVeij1D. pic.twitter.com/SmqabNhIcB — The White House (@WhiteHouse) August 23, 2020

«Είμαστε χρόνια πριν από τις εγκρίσεις, αν προχωρήσουμε με την ταχύτητα των προηγούμενων διοικήσεων», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας, «και αυτό περιλαμβάνει και τα εμβόλια», κοινοποιώντας ουσιαστικά την πρόθεσή του να παρακάμψει τις αρμόδιες επιτροπές που εγκρίνουν τις διαδικασίες και την παροχή φαρμάκων και εμβολίων.

Η θεραπεία, η οποία συνεπάγεται τη λήψη προϊόντος αίματος πλούσιου σε αντισώματα από ασθενείς που έχουν ανακάμψει από τον κορωνοϊό και την παροχή του σε αυτούς που πάσχουν από τον ιό, έχει δείξει κάποιο όφελος για τους ασθενείς, αλλά τα στοιχεία παραμένουν ασαφή για την αποτελεσματικότητά του και την κατάλληλη δοσολογία.

"Convalescent plasma is one new tool that we've added to our arsenal against COVID-19." — @SecAzar pic.twitter.com/TiL0EkrsG1 — The White House (@WhiteHouse) August 23, 2020

«Έχω δεσμευτεί να κυκλοφορήσω ασφαλείς και δυνητικά χρήσιμες θεραπείες για την COVID-19 το συντομότερο δυνατό για να σώσω ζωές», δήλωσε ο Επίτροπος της FDA Stephen Hahn, ο οποίος μίλησε μαζί με τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο την Κυριακή. «Είμαστε αισιόδοξοι από τα πρώτα πολλά υποσχόμενα δεδομένα που εμείς είδαμε στο αναρρωτικό πλάσμα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, ο Hahn σημείωσε ότι η θεραπεία πρέπει να υποβληθεί σε τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές για να προσδιοριστεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά της.

Στις ΗΠΑ έχουν σημειωθεί σχεδόν 5.679.000 κρούσματα της πανδημίας, ενώ έχουν χάσει τη ζωή τους 176.392 άνθρωποι, προκαλώντας σημαντική υποχώρηση των ποσοστών του Τραμπ ενόψει των προεδρικών εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η σημαντική ανακάλυψη δεν πρόκειται παρά για ένα προεκλογικό κόλπο του αμερικανού προέδρου.

Σε νέο κρεσέντο συνωμοσιολογίας, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε το Σάββατο, χωρίς να παράσχει κάποια απόδειξη, ότι το «βαθύ κράτος» της Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων εργάζεται με σκοπό να καθυστερήσει τις κλινικές δοκιμές για τα εμβόλια της Covid-19 μέχρι τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Σε ανάρτησή του στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έγραψε ότι το βαθύ κράτος ή «κάποιος» στην FDA δυσκολεύει τις φαρμακευτικές εταιρείες να στρατολογήσουν εθελοντές για τις κλινικές δοκιμές των εμβολίων και των θεραπειών για τον νέο κορωνοϊό.