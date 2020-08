ΗΠΑ - Σοκαριστικό βίντεο: Αστυνομικός πυροβόλησε πισώπλατα Αφροαμερικανό - Πήρε «φωτιά» το Ουισκόνσιν

Αφροαμερικανός άνδρας εισήχθη εσπευσμένα σε νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση χθες το απόγευμα μετά τον τραυματισμό του στην πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, από πυρά αστυνομικού στην πλάτη σχεδόν εξ επαφής. Το συμβάν εξώθησε δεκάδες πολίτες να συγκεντρωθούν αμέσως μετά και να διαδηλώσουν στον τόπο του περιστατικού.

Το γεγονός σημειώθηκε περί τις 17:00 (τοπική ώρα) στην πόλη Κενόουσα, όταν αστυνομικοί κλήθηκαν για «ενδοοικογενειακό συμβάν». Το θύμα διακομίστηκε σε νοσοκομείο από αστυνομικούς, αναφέρει ανακοίνωση Τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης της πόλης και, μάλιστα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Washington Post, ο άνδρας πυροβολήθηκε μπροστά στα τρία παιδιά του.

WARNING: Police fire several shots at point blank range towards the back of an unarmed Black man walking away and into a car in #Kenosha Wisconsin. Neighbors report that he was trying to break up a fight between 2 women. Why the use of lethal force? pic.twitter.com/Y0RWQ1y9Jn — Kristen Clarke (@KristenClarkeJD) August 24, 2020

Police shoot #JacobBlake, point-blank range in #Kenosha, Blake was transported flight for life in serious condition.



As you can hear in the background of the video, this happened in front of multiple witnesses.



12’s @SarahThamerWISN has been on top of this developing situation pic.twitter.com/xnRu0eL91R — Chernéy Amhara (@CherneyAmharaTV) August 24, 2020

Δεν δίνεται καμία εξήγηση από την αστυνομία για το τι οδήγησε τον αστυνομικό να πυροβολήσει τον άνδρα. Για το επεισόδιο θα διενεργηθεί έρευνα από το πολιτειακό υπουργείο Δικαιοσύνης, κατά την ανακοίνωση.

Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και επικαλούνται μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ εικονίζει τον άνδρα καθώς βαδίζει προς το αυτοκίνητό του, ακολουθούμενος από δύο αστυνομικούς. Ο ένας από τους αστυνομικούς τον πιάνει από τη φανέλα που φοράει και τον πυροβολεί στην πλάτη επανειλημμένα – ακούγονται τουλάχιστον επτά εκπυρσοκροτήσεις – αφού ανοίγει την πόρτα του οδηγού.

Police are positioned out side police station putting on shields. Black man shot several times in the back in Kenosha, Wisconsin by police. pic.twitter.com/gqaSQkUlp6 — Philly (@divahustle) August 24, 2020

Δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν επιτόπου και έβαλαν φωτιές, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

A protest is happening now after a domestic incident turned into an officer-involved shooting in #Kenosha at 40th St. & 28th Ave.



Police confirm one person is in serious condition.



People on scene say the apparent victim is a man, and father. @CBS58 pic.twitter.com/jsg2ANSD28 — Kim Shine (@KimShineCBS58) August 24, 2020

Στις ΗΠΑ είναι ακόμα νωπό το κύμα των διαδηλώσεων και των ταραχών που πυροδότησε ο θάνατος, την 25η Μαΐου, του Τζορτζ Φλόιντ, 46χρονου Αφροαμερικανού, κατά τη διάρκεια της βίαιης προσαγωγής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters