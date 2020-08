Η οργή ξεχειλίζει στις ΗΠΑ: Νέο ξέσπασμα μετά τον πισώπλατο πυροβολισμό Αφροαμερικανού από αστυνομικό (βίντεο)

Διαδηλώσεις ξέσπασαν στην πόλη Κινόσα στην πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ αφού η αστυνομία πυροβόλησε πολλές φορές στην πλάτη έναν άοπλο Αφροαμερικανό, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Τόνι Έβερς, με τις αρχές να ανακοινώνουν την επιβολή απαγόρευσης κυκλοφορίας.

Το περιστατικό που σημειώθηκε χθες Κυριακή είναι πιθανό να οξύνει την ένταση που επικρατεί στις ΗΠΑ μετά τον θάνατο στα τέλη Μαΐου του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς και να πυροδοτήσει νέες κινητοποιήσεις κατά του ρατσισμού και της αστυνομικής βίας.

Το θύμα στην Κινόσα, ο οποίος ονομάζεται Τζέικομπ Μπλέικ, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Ουισκόνσιν, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο μετέδωσαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δείχνει έναν άνδρα να περπατά προς ένα αυτοκίνητο, ακολουθούμενος από δύο αστυνομικούς. Ο ένας από αυτούς τον πιάνει από τη φανέλα που φορά και τον πυροβολεί στην πλάτη επανειλημμένα την ώρα που το θύμα ανοίγει την πόρτα του οδηγού.

This just happend in Kenosha, WI. 💔#BlackLivesMatter. pic.twitter.com/QLW7Vxtdzm