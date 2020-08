Πεδίο μάχης το Ουισκόνσιν: Δύο νεκροί ύστερα από άγρια επεισόδια (Βίντεο)

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τα επεισόδια που ξέσπασαν τις πρώτες πρωινές ώρες στους δρόμους της Κενόσα, στο Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, κατά την τρίτη διαδοχική ημέρα ταραχών που πυροδοτήθηκαν από τον πυροβολισμό από αστυνομικούς του Αφροαμερικανού Τζέικομπ Μπλέικ, ανέφερε η εφημερίδα New York Times επικαλούμενη τις δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια μάχη μεταξύ πολιτών με πυροβόλα όπλα. Άνθρωποι φαίνονται να ορμούν σ’ έναν άνδρα που κρατάει τουφέκι ο οποίος φαίνεται πεσμένος στο έδαφος. Στο βίντεο φαίνεται να πυροβολεί εναντίον των ανθρώπων που ορμούν προς αυτόν, ένας από τους οποίους πέφτει στο έδαφος. Στο βάθος ακούγονται και άλλοι πυροβολισμοί.

A close up view of one of the shootings that occurred in Kenosha. pic.twitter.com/QfTNMrkTWV