Γενί Σαφάκ: «Το Oruc Reis δεν θα επιστρέψει σήμερα, μπορεί να φτάσει κοντά το Καστελόριζο» - Οργή Τουρκίας κατά Γαλλίας

Την προσγείωση γαλλικών αεροσκαφών στην Κύπρο, «με το πρόσχημα άσκησης» από κοινού με Κύπρο, Ιταλία και Ελλάδα, επικρίνει δριμύτατα με ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών. Την ίδια στιγμή, τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει ότι το «Oruc Reis» δεν θα επιστρέψει σήμερα - λήγει τα μεσάνυχτα η παράνομη Navtex - στην Τουρκία και δεν αποκλείεται να κινηθεί κοντά στο Καστελόριζο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, η «προσωρινή ή μόνιμη ανάπτυξη αυτών των αεροσκαφών στο νησί είναι αντίθετη προς τις συμφωνίες του 1960. Με αυτή τη στάση, η Γαλλία, που δεν είναι εγγυήτρια δύναμη στο νησί, ενθαρρύνει επικίνδυνα το ελληνοκυπριακό δίδυμο το οποίο είναι υπεύθυνο για τις τρέχουσες εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο». Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, «η Τουρκία και οι Τουρκοκύπριοι είναι εκείνοι που προσπαθούν για την εξεύρεση λύσης» στην περιοχή.

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δημοσίευμα της Γενί Σαφάκ αναφέρει πως το «Oruc Reis» δεν πρόκειται να επιστρέψει σήμερα στην Τουρκία, εξαιτίας της στάσης της Ελλάδας που σαμποτάρει την αναζήτηση λύσης, και θα διευρύνει τις έρευνές του, φτάνοντας ίσως και κοντά στο Καστελόριζο και δυτικά της Ρόδου.

Οι Τούρκοι συνεχίζουν τις έρευνες με το «Oruc Reis», ενώ παραμένει άγνωστο αν αυτές περατωθούν σήμερα τα μεσάνυχτα, που λήγει η παράνομη τουρκική Navtex της 23ης Αυγούστου, ή η Τουρκία εντός της ημέρας προβεί σε νέα επιμήκυνση της χρονικής διάρκειας των σεισμικών ερευνών ή αναβάθμισή τους με προσπάθεια διεξαγωγής ερευνών και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές.

Υπενθυμίζεται ότι από την Τρίτη διεξάγονται παράλληλα αεροναυτικά γυμνάσια στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου τόσο από τον ελληνικό όσο και από τον τουρκικό στόλο.

Enhancing our interoperability 🇺🇸-🇬🇷 #USSWinstonSChurchill executed maneuvering drills with #Hellenic Navy frigate Aegean (F 460) in the Mediterranean Sea. @USAmbPyatt @USEmbassyAthens pic.twitter.com/vShgVlNreb