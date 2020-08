ΗΠΑ-Yπόθεση Μπλέικ: Μαχαίρι βρέθηκε στο όχημα του Αφροαμερικανού - O εισαγγελέας κατονόμασε τον αστυνομικό που τον πυροβόλησε

Οι ερευνητές που εξετάζουν το περιστατικό πυροβολισμών από λευκό αστυνομικό εναντίον του Αφροαμερικανού Τζέικομπ Μπλέικ, ο οποίος είναι πλέον παράλυτος από τη μέση και κάτω, στην Κενόσα του Ουισκόνσιν, ανακοίνωσαν ότι βρήκαν ένα μαχαίρι στο αυτοκίνητό του.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει διαδηλώσεις και ταραχές στην πόλη, εμπρησμούς και βανδαλισμούς, ενώ ένα άλλο περιστατικό με πυροβολισμούς την Τρίτη προκάλεσε τον θάνατο άλλων δύο ανθρώπων στην Κενόσα, μια πόλη περίπου 100.000 κατοίκων στη λίμνη Μίσιγκαν.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Ουισκόνσιν ανακοίνωσε τις πρώτες πληροφορίες για το περιστατικό της Κυριακής. Ο γενικός εισαγγελέας Τζος Κολ δήλωσε ότι ένα μαχαίρι εντοπίστηκε στη θέση του συνοδηγού στο αυτοκίνητο του Μπλέικ, ενώ πρόσθεσε ότι και το ίδιο το θύμα «παραδέχθηκε ότι είχε στην κατοχή του ένα μαχαίρι».

Ο δικηγόρος του 29χρονου απάντησε με ανακοίνωσή του ότι ο πελάτης του δεν αποτέλεσε απειλή για την αστυνομία και αμφισβήτησε ότι είχε στην κατοχή του μαχαίρι.

Ο Κολ δεν περιέγραψε το εν λόγω μαχαίρι ούτε εξήγησε αν είχε κάποια σχέση με τον λόγο για τον οποίο ο αστυνομικός Ράστεν Σέσκι πυροβόλησε τον Μπλέικ επτά φορές πισώπλατα.

Ο 29χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, έχει τις αισθήσεις του, όμως σύμφωνα με τους δικηγόρους του θα χρειαστεί «ένα θαύμα» για να μπορέσει να περπατήσει ξανά.

Ο Κολ παρουσίασε και τα γεγονότα που προηγήθηκαν των πυροβολισμών εναντίον του Μπλέικ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η αστυνομία εκλήθη στο σπίτι μίας γυναίκας η οποία κατήγγειλε ότι βρισκόταν στο σπίτι της ο φίλος της, ο οποίος «δεν θα έπρεπε να βρίσκεται εκεί». Η διεύθυνση που έδωσε στην αστυνομία η γυναίκα είναι αυτή της μνηστής του Μπλέικ, της Λακίσα Μπούκερ.

Στη διάρκεια του συμβάντος, ο Κολ εξήγησε ότι η αστυνομία προσπάθησε να συλλάβει τον 29χρονο χρησιμοποιώντας τέιζερ σε μια προσπάθεια να τον ακινητοποιήσει.

Όπως δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας, ο Μπλέικ στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το όχημά του, άνοιξε την πόρτα του οδηγού και έσκυψε μέσα. Τότε ο Σέσκι, αφού τράβηξε την μπλούζα του Μπλέικ, τον πυροβόλησε επτά φορές πισώπλατα.

Ο Κολ επεσήμανε ότι κανένας άλλος αστυνομικός δεν πυροβόλησε, ενώ όλοι όσοι εμπλέκονται στο περιστατικό έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Μπλέικ, ο Μπεν Κραμπ, εξέδωσε ανακοίνωση αργά χθες, Τετάρτη, στην οποία αναφέρει ότι ο πελάτης του «δεν προκάλεσε την αστυνομία» και «απλώς ήθελε να απομακρύνει τα παιδιά του από μια εκρηκτική κατάσταση».«Αυτόπτες μάρτυρες επιβεβαιώνουν ότι δεν είχε στην κατοχή του μαχαίρι και δεν απείλησε με κανένα τρόπο τους αστυνομικούς», τόνισε.

Τρεις από τους γιους του Μπλέικ –ηλικίας 3, 5 και 8 ετών—βρίσκονταν μέσα στο όχημα την ώρα του περιστατικού και είδαν τους αστυνομικούς να πυροβολούν τον πατέρα τους, υπογράμμισε ο Κραμπ. Ο Μπλέικ έχει έξι παιδιά.

Σε ένα ξεχωριστό συμβάν μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση του γενικού εισαγγελέα, ένας έφηβος συνελήφθη και κατηγορείται ότι πυροβόλησε τρεις ανθρώπους, οι δύο εκ των οποίων πέθαναν, στη διάρκεια των διαδηλώσεων την Τρίτη το βράδυ στην Κενόσα.

Βίντεο από το περιστατικό δείχνει έναν λευκό ένοπλο που κρατά ένα τουφέκι εφόδου να πυροβολεί εναντίον διαδηλωτών που προσπαθούσαν να τον ακινητοποιήσουν και στη συνέχεια να αποχωρεί ήρεμος από το σημείο, με τα χέρια ψηλά και το τουφέκι του να κρέμεται μπροστά του, ενώ αρκετά οχήματα της αστυνομίας περνούν δίπλα του χωρίς να τον σταματούν.

