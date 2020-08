Ιταλία: Έκρηξη σε βάρκα με μετανάστες – Τουλάχιστον τρεις νεκροί (Φωτογραφίες)

Τουλάχιστον τρεις μετανάστες έχασαν τη ζωή τους σήμερα, όταν ξέσπασε φωτιά στη βάρκα που τους μετέφερε κοντά στη νότια ακτογραμμή της Ιταλίας, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι της αστυνομίας και των υπηρεσιών υγείας.

Άλλοι πέντε μετανάστες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές στην ιταλική πόλη Κροτόν.

Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους μετανάστες, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές στην ίδια πόλη, χωρίς να δημοσιοποιήσουν περισσότερες λεπτομέρειες.

#Crotone - Calabria, Southern Italy, #Mediterranean - a boat caught fire. 23 people on board, 17 rescued, 5 injured. 4 dead and 2 missing. 2 agents of Guardia Di Finanza involved in the rescue were also injured. #SafePassage https://t.co/8zJltIL0jD