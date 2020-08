Προσοχή σκληρές εικόνες: Νεαρός προσπαθεί να βιάσει 25χρονη στο μετρό (Βίντεο-σοκ)

Σοκαριστικό βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Νέας Υόρκης στο οποίο φαίνεται ένας άνδρας να προσπαθεί να βιάσει μία 25χρονη γυναίκα σε αποβάθρα του μετρό.

Αυτόπτες μάρτυρες τράβηξαν βίντεο με την απόπειρα βιασμού, ενώ σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ξένα μέσα, το θύμα φώναξε και έτσι τράβηξε την προσοχή των περαστικών οι οποίοι στη συνέχεια με τις φωνές τους έδιωξαν τον δράστη.

Στο εν λόγω βίντεο ακούγεται κάποιος να φωνάζει στον δράστη «φύγε από πάνω της». Όπως φαίνεται το στιγμιότυπο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ο δράστης τελικά έφυγε από τη νεαρή, σηκώθηκε από το έδαφος σαν να μην συμβαίνει τίποτα, έβαλε τα γυαλιά του και έφυγε.

We’re seeking the public’s help finding this man, wanted for attempted rape after this brazen and brutal sexual assault yesterday at the 63rd St / Lexington Ave station- Please call @NYPDTips at 800-577-TIPS with any information on his identity or if you witnessed this assault pic.twitter.com/MYbnW62GKS