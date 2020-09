Άγριο έγκλημα στη Φλόριντα: Τον φιλοξενούσαν στο σπίτι τους και εκείνος σκότωσε τα παιδιά τους

Άγριο έγκλημα συνέβη στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν ένας 30χρονος δολοφόνησε δύο παιδιά μέσα στο σπίτι τους. Ο δράστης ήταν φιλοξενούμενος της οικογένειας.

Όπως αναφέρει η Μetro και τοπικά Μέσα ο 30χρονος Μαρκ Γουίλσον ήταν φιλοξενούμενος σε φιλικό σπίτι στο Μέλροουζ της Φλόριντα και το βράδυ της περασμένης Τετάρτης προχώρησε σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα.

Ο Γουίλσον φέρεται να μαχαίρωσε και να σκότωσε τον 12χρονο Ρόμπερτ Μπέικερ και τον 14χρονο αδερφό του, Τέιτεν μέσα στο σπίτι.

Τα νεκρά παιδιά βρήκε η μητέρα τους το επόμενο πρωί μέσα σε μία λίμνη αίματος.

Ο Σερίφης Gator DeLoach χαρακτήρισε τον Γουίλσον ως ένα «άρρωστο τέρας», με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψή του δύο ημέρες αργότερα από το φρικτό έγκλημα.

Μάλιστα ο εισαγγελέας της Φλόριντα δήλωσε ότι οι δολοφονίες των δύο παιδιών είναι από τα πιο βάναυσα εγκλήματα που αντιμετώπισε ποτέ στην πολυετή καριέρα του.

Ο Γουίλσον φέρεται να διατηρούσε σχέση με τη θεία των παιδιών και γι΄ αυτό η οικογένεια τον φιλοξενούσε στο σπίτι της.

