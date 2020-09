Το Nordic Monitor αποκαλύπτει: Πώς εμπλέκεται ο Ερντογάν με τον ISIS και το λαθρεμπόριο πετρελαίου

Έγγραφο το οποίο παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας στο 17ο Ποινικό Δικαστήριο της Άγκυρας τον Μάρτιο του 2019, αποκαλύπτει συνδέσμους και σχέσεις του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με το ISIS, το Κατάρ, τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και το λιβυκό πετρέλαιο.

Τα στοιχεία «καρφώνουν» τον Ερντογάν είναι ενδεικτική και του τρόπου με τον οποίο η τουρκική κυβέρνηση «παραπληροφορεί, διασπείρει ψεύδη, διαδίδει συνωμοσίες και χρησιμοποιεί τα media για να παραπληροφορεί το κοινό, δημιουργώντας ψεύτικες ιστορίες και χειραγωγώντας την κοινή γνώμη» γράφει τo Nordic Monitor.

Σύμφωνα με το Nordic Monitor, το έγγραφο των 19 σελίδων είναι μια μεταφρασμένη έκδοση μιας έκθεσης που εκπόνησε ένας ξένος πράκτορας σχετικά με τις ευπάθειες στην Τουρκία πριν από τις εκλογές του 2015. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης ευρήματα σχετικά με τους δεσμούς του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τζιχαντιστικά δίκτυα, όπως το Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και τη Συρία (ISIS) και το εμπόριο πετρελαίου της οικογένειάς του με την ομάδα αυτή, καθώς και με τη Λιβύη και το Ιρακινό Κουρδιστάν.

Turkish gov’t disinformation campaign with fake stories planted in the media exposed in court https://t.co/J31A4dsqj2