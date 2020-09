Επίσκεψη Σάρατζ στην Κωνσταντινούπολη – Συναντήθηκε κεκλεισμένων των θυρών με τον Ερντογάν

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε σήμερα μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών με τον επικεφαλής της λιβυκής κυβέρνησης που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ, λίγο πριν από μια συνάντηση στο Μαρόκο ανάμεσα σε εκπροσώπους των δύο αντίπαλων αρχών στη Λιβύη.

Η συνάντηση ανάμεσα στον πρόεδρο Ερντογάν και τον επικεφαλής της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ) με έδρα την Τρίπολη, Φάγεζ αλ-Σάρατζ, πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία χωρίς να δίνει λεπτομέρειες.

Φωτογραφία της συνάντησης δημοσιοποιήθηκε στον ιστότοπο της προεδρίας και δείχνει τον Ερντογάν και τον Σάρατζ να στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο με ουδέτερη έκφραση στο πρόσωπο.

Δεν έγιναν δηλώσεις στον Τύπο.

President @RTErdogan met with Chairman of the Presidential Council of Government of National Accord of Libya, Fayez Al Sarraj, at Vahdettin Mansion in Istanbul. pic.twitter.com/dsixeSU0UY