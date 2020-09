Ξύπνησε από το κώμα ο Ναβάλνι – Βελτιώθηκε η κατάσταση της υγείας του

Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, Αλεξέι Ναβάλνι, δεν βρίσκεται πλέον σε τεχνητό κώμα και ανταποκρίνεται σε ομιλία όπως αναφέρει με ανάρτησή της στο Twitter η γερμανική κλινική, Charité, στην οποία και νοσηλεύεται.

Το νοσοκομείο πρόσθεσε ότι ο Ναβάλνι βγαίνει από την υποστήριξη μηχανικού αναπνευστήρα. Ωστόσο, είναι νωρίς ακόμα για να μπορέσουν να πουν κάτι οι γιατροί για τις μακροχρόνιες επιπτώσεις που θα έχει στην υγεία του η σοβαρή δηλητηρίασή του.

2/2 It remains too early to gauge the potential long-term effects of his severe poisoning. Press release: https://t.co/JcYLRGFMFF