Σοκαριστικές αποκαλύψεις για Στίβεν Χόκινγκ: «Με είχε σκλάβα του σεξ…»

«Ήμουν σκλάβα του Στίβεν Χόκινγκ για 20 χρόνια», καταγγέλλει η δεύτερη σύζυγος του διάσημου τετραπληγικού αστροφυσικού, που έφυγε από τη ζωή το 2018. Παρότι ο Στίβεν Χόκινγκ ήταν καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι και αδυνατούσε να αρθρώσει λέξη, ωστόσο, φέρεται να είχε μία θυελλώδη ερωτική ζωή που περιελάμβανε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και απιστία.

Η δεύτερη σύζυγος του διάσημου αστροφυσικού, η Ιλέιν, τον είχε κατηγορήσει μπροστά σε φίλους του όταν την είχε «σκλάβα του σεξ για 20 χρόνια» κι ότι έγινε μέρος μίας ιδιαίτερης οικογένειας που, εκτός από τα τρία παιδιά του, περιελάμβανε την πρώτη του γυναίκα και τον εραστή της!

«Επί 20 χρόνια ήμουν σκλάβα του», υποστηρίζει η Ιλέιν στο βιβλίο που κυκλοφορεί την 8η Σεπτεμβρίου 2020. Η ίδια είχε κατηγορηθεί ότι κακομεταχειριζόταν τον Στίβεν Χόκινγκ, αν και η βρετανική αστυνομία δεν βρήκε ποτέ αποδείξεις.

Stephen Hawking's second wife Elaine once raged in front guests that she was his 'slave', - Daily Mail #science https://t.co/Moixu5MzTa pic.twitter.com/hXXRtjhiab