Καίγεται το λιμάνι της Βηρυτού ένα μήνα μετά τη φονική έκρηξη (Βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα σε αποθήκη με μηχανέλαιο και ελαστικά στο λιμάνι της Βηρυτού, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή, λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την τεράστια έκρηξη που κατέστρεψε το λιμάνι και κατοικημένη περιοχή γύρω από αυτό στην λιβανική πρωτεύουσα.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι θα χρησιμοποιήσει ελικόπτερά του για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Εικόνες που μεταδίδονται από τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν ένα ελικόπτερο με δεξαμενή με νερό να πετάει ήδη στην περιοχή.

LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people. pic.twitter.com/tFNDJ3Bn5D