«Υπερωρίες» για την τουρκική μονταζιέρα: «Ορούτς Ρέις και Μπαρμπαρός συνεχίζουν τις έρευνες στη Μεσόγειο»

Επικοινωνιακή αντεπίθεση επιχειρεί η Τουρκία, προσπαθώντας να υποβαθμίσει τη χθεσινή Ευρωμεσογειακή Σύνοδο, κατά την οποία οι ηγέτες των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου ζήτησαν άμεση αποχώρηση των τουρκικών πλοίων από την Ανατολική Μεσόγειο και έναρξη διαλόγου, ειδάλλως θα υπάρξει επιβολή κυρώσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο η γνωστή τουρκική μονταζιέρα παίρνει και πάλι… φωτιά.

Σε ανάρτησή του στο twitter το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει ότι «τα ερευνητικά πλοία Ορούτς Ρέις και Μπαρμπαρός, τα οποία συνεχίζουν τις σεισμικές δραστηριότητες έρευνας και γεώτρησης στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, και τα τρυπάνια Γιαβούζ και Φατίχ, εξακολουθούν να συνοδεύονται και να προστατεύονται από τις ναυτικές δυνάμεις μας».

Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden ORUÇREİS ve BARBAROS HAYREDDİN PAŞA araştırma gemileri ile YAVUZ ve FATİH sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir. pic.twitter.com/xL9aLYKKRB — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020

Νέα NAVTEX για άσκηση με πραγματικά πυρά βόρεια της Κύπρου

Μία ημέρα μετά τη σύνοδο των χωρών του ευρωπαϊκού νότου που έστειλε σκληρό μήνυμα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι Τούρκοι στέλνουν προκλητικό μήνυμα, καθώς με νέα NAVTEX δεσμεύουν περιοχή της Μεσογείου για άσκηση με πραγματικά πυρά.

Δείτε τη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY SADRAZAMKÖY AREA:

35 36.55 N - 032 29.80 E

35 11.82 N - 033 00.85 E

35 26.50 N - 033 18.23 E

35 50.73 N - 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.