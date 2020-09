Ακραία επιθετικότητα από Ακάρ: «Η Ελλάδα να μη γίνει μεζές για τα συμφέροντα των άλλων»

Έκδηλος είναι ο εκνευρισμός που επικρατεί στην Άγκυρα στην επαύριο της συνόδου των χωρών του Νότου που έστειλε ηχηρό και σκληρό μήνυμα στην Τουρκία αναφορικά με τις προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μετά την προκλητική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της γείτονος, και ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ προχώρησε σε ακραία επιθετικές δηλώσεις: «Για να πέσει η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο, αρκεί να σωπάσουν κάποιοι. Δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, απλά να σωπάσουν. Όσοι μετέχουν σε συνωμοσίες εναντίον της Τουρκίας όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, θα πάθουν την ίδια ζημιά που έπαθαν στο παρελθόν. Η Ελλάδα να μη γίνει μεζές για τα συμφέροντα των άλλων».

Νωρίτερα ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Τουρκίας Χαμί Ακσόι, κατήγγειλε ως «προϊόν προκατάληψης» την τελική διακήρυξη των επτά ηγετών των χωρών του Νότου. «Τα στοιχεία που περιέχονται στην τελική διακήρυξη σε σχέση με την ανατολική Μεσόγειο και το ζήτημα της Κύπρου είναι προϊόντα προκατάληψης, δεν συνδέονται με την πραγματικότητα και στερούνται νομικής βάσης», υποστήριξε σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών Χαμί Ακσόι.

Ο τούρκος εκπρόσωπος υποστήριξε επίσης πως η Άγκυρα εξακολουθεί να είναι ανοικτή σε συνομιλίες με την Ελλάδα χωρίς προϋποθέσεις.Ο Ακσόι αναφέρει στην ανακοίνωσή του πως η Ελλάδα πρέπει «να καθίσει χωρίς προϋποθέσεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία» ώστε να επιτευχθεί διάλογος και συνεργασία στην περιοχή και προσθέτει πως η Αθήνα πρέπει να αποσύρει τα πολεμικά πλοία της από την περιοχή γύρω από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis ώστε να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις.

Σε στρατιωτικό επίπεδο, οι οι Τούρκοι στέλνουν προκλητικό μήνυμα, καθώς με νέα NAVTEX δεσμεύουν περιοχή της Μεσογείου για άσκηση με πραγματικά πυρά.

Σε ανάρτησή του στο twitter το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σημειώνει ότι «τα ερευνητικά πλοία Ορούτς Ρέις και Μπαρμπαρός, τα οποία συνεχίζουν τις σεισμικές δραστηριότητες έρευνας και γεώτρησης στη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Μεσόγειο, και τα τρυπάνια Γιαβούζ και Φατίχ, εξακολουθούν να συνοδεύονται και να προστατεύονται από τις ναυτικές δυνάμεις μας».