Με αντι-NAVTEX απαντά η Λευκωσία στην πρόκληση της Τουρκίας για άσκηση με πραγματικά πυρά βόρεια της Κύπρου

Απάντηση στην παράνομη, όπως χαρακτηρίζεται, νέα τουρκική Navtex, που δεσμεύει περιοχές δυτικά της Κερύνειας και μέχρι τον κόλπο της Μόρφου για ναυτικές ασκήσεις με βολές πυροβόλων από αύριο μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου, εξέδωσε το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Κύπρου.

Στην Navtex που εκδόθηκε νωρίτερα την Παρασκευή, η τουρκική ειδοποίηση προς ναυτιλωμένους χαρακτηρίζεται ως παράνομη και ότι παραβιάζει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δείτε τη NAVTEX:

TURNHOS N/W : 1134/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 11-09-2020 16:24)

TURNHOS N/W : 1134/20

MEDITERRANEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, BETWEEN 12-14 SEP 20 FROM 0500Z TO 1400Z IN AREA BOUNDED BY SADRAZAMKÖY AREA:

35 36.55 N - 032 29.80 E

35 11.82 N - 033 00.85 E

35 26.50 N - 033 18.23 E

35 50.73 N - 032 46.80 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 141500Z SEP 20.

Αναστασιάδης από Κορσική: «Σοβαροί κίνδυνοι διατάραξης της ειρήνης στη Μεσόγειο»

Ο πρόεδρος της Κύπρου υπογράμμισε πως οι έκνομες ενέργειες της Τουρκίας ελλοχεύουν τον κίνδυνο ατυχήματος στην περιοχή: «Υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι διατάραξης της ειρήνης στη Μεσόγειο, λόγω των ενεργειών της Τουρκίας και των πολεμικών της απειλών. Ενημερώσαμε για τις τελευταίες εξελίξεις και τις προσπάθειες που καταβάλουμε μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων διαδικασιών για να αποσοβηθεί ο κίνδυνος σύγκρουσης. Είναι γνωστό πως τα σύνορα της Ελλάδας και της Κύπρου είναι και σύνορα της ΕΕ. Χαιρετίζω την ομόφωνη θέση και την αποφασιστικότητα των ηγετών για την ανάγκη τερματισμού των έκνομων ενεργειών της Τουρκίας στην ΑΟΖ της Κύπρου και της Ελλάδας. (…) Έχουμε καλέσει την Άγκυρα να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό θαλασσίων ζωνών και εάν δεν συμφωνήσουμε να προσφύγομε στο διεθνές δικαστήριο». Έκανε επίσης αναφορά στο ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων σε περίπτωση που δεν καταγραφεί αποκλιμάκωση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μήνυμα Μακρόν στην Τουρκία

Ο κ. Μακρόν έστειλε μήνυμα «αλληλεγγύης και υποστήριξης προς Ελλάδα και Κύπρο για τις παράνομες γεωτρήσεις και τις απειλές των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Διαπιστώσαμε βούληση για διάλογο». «Ο διάλογος δεν είναι εφικτός εάν βασίζεται σε απειλές στην κυριαρχία άλλων κρατών». «Η ηγεμονική θέληση κάποιων δυνάμεων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Ο ρόλος της Τουρκίας και της Ρωσίας μας απασχολούν» ανέφερε επίσης Μακρόν.

«Η δική μας ευθύνη είναι μία Μεσόγειος όπου θα υπάρχει μία πολιτική και εποικοδομητική αντιμετώπιση μία μεσογειακή ειρήνη που θα επιτρέψει τις ανταλλαγές με αρμονικό τρόπο ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει σεβασμός για την κυριαρχία κάθε κράτους μέλους» ανέφερε. «Δεν είμαστε αφελείς» αλλά οι χώρες της Med7 θέλουν να ξαναρχίσουν έναν «διάλογο καλή τη πίστει» με την Τουρκία, δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν.

«Σήμερα έχουμε μια πολύπλευρη κρίση: Υγειονομικού χαρακτήρα, κοινωνική κρίση αλλά και οικονομική», είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Εμανουέλ Μακρόν. «Στέλνουμε μήνυμα αλληλεγγύης στην Ελλάδα, μετά τις φωτιές στη Μόρια. Η Γαλλία θα είναι συνεπής στο ραντεβού της αλληλεγγύης μετά τα όσα έγιναν. Η Γερμανία και η Γαλλία θα προτείνουν να αναλάβουν τους ασυνόδευτους ανήλικους», ανέφερε ο κ. Μακρόν αναφορικά με τις φωτιές στη Μόρια.

«Επιμείναμε στην αναγκαιότητα στήριξης προς τη Λιβύη ώστε να αποκοπούν οι ροές προς την Ιταλία. Επίσης μιλήσαμε και για τη συμφωνία με την Τουρκία για το μεταναστευτικό», είπε επίσης. Aνέφερε ότι «είναι αναγκαίο να βελτιώσουμε τις διαδικασίες ασύλου, επιστροφής, ευθυνών και συνθηκών υποδοχής, να γίνει μεταρρύθμιση της Σένγκεν και να εργαστούμε προληπτικά για τις χώρες διέλευσης, Τυνησία, Λιβύη, Μαρόκο».