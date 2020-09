Επεισόδια και χημικά σε διαδήλωση των «Κίτρινων Γιλέκων» στο Παρίσι - Πάνω από 150 συλλήψεις (Βίντεο)

Η αστυνομία της Γαλλίας έκανε χρήση δακρυγόνων σήμερα στο Παρίσι, εναντίον διαδηλωτών του κινήματος των «κίτρινων γιλέκων» που κατέβηκαν και πάλι στους δρόμους, αφού είχαν μετριάσει τις κινητοποιήσεις τους, κατά τους προηγούμενους μήνες, λόγω της πανδημίας.

Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε δύο πλατείες στο Παρίσι, για να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις, για τις οποίες είχαν δώσει άδεια οι αρχές.

French police fired tear gas under a rain of projectiles and arrested dozens of people on Saturday as thousands of "yellow vest" anti-government protesters returned to the streets of Paris. #YellowVests pic.twitter.com/xDv4WkQoB9