Αναβάλλεται η Σύνοδος Κορυφής – Κρούσμα κορωνοϊού σε υπάλληλο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - Σε καραντίνα ο Μισέλ

Αναβάλλεται η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ που ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί την Πέμπτη και την Παρασκευή λόγω κρούσματος κορωνοϊού σε υπάλληλο, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Σαρλ Μισέλ, η Σύνοδος Κορυφής αναβάλλεται εξαιτίας κρούσματος κορωνοϊού. «Ο πρόεδρος του Συμβουλίου πληροφορήθηκε σήμερα ότι ένας φύλακας ασφάλειας, με τον οποίο ήρθε σε επαφή στις αρχές την περασμένη εβδομάδα, διαγνώστηκε θετικός σε κορωνοϊό». Η Σύνοδος όπως ανακοινώθηκε θα γίνει την 1η και 2 Οκτωβρίου.

